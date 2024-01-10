Волейболистка «Динамо» Старцева – о хейтерах: пусть разбираются со своим внутренним миром

Чемпионка мира и связующая «Динамо» Евгения Старцева рассказала, как научилась справляться с критикой.

«По поводу внешности… У меня никогда не было стеснений. Всегда принимала себя: как была маленькой, худенькой девочкой с большими глазами, такой и осталась. Ничего не изменилось. Не было такого, что, условно, весила 100 кг, а сейчас, 60. Мало что изменилось со мной, так что я принимала и принимаю себя сейчас.

Я больше стараюсь учиться, работать над собой, чтобы не обращать на это внимание. Потому что бывает разное пишут, разное слышу – иногда совсем неприятные вещи. Может быть десять лет назад я могла сильно из-за этого переживать, но сейчас не буду – скорее, просто подумаю над этим. Но стараюсь не обращать внимание – не низкая самооценка точно! Просто понимаю, кто и что пишет. Часто мы любим судить по себе: понимаю, что, если какой мой любимый игрок или спортсмен будет плохо играть, точно не буду писать про него гадости. Даже нелюбимый… Думаю, у тех, кто пишет подобное, внутри не совсем позитив, почему-то хочется написать неприятных вещей другому человеку. Пусть сами разбираются со своим внутренним миром», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Евгенией Старцевой на “Чемпионате” можно прочитать сегодня.