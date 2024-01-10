Связующая сборной России Евгения Старцева назвала лучших легионеров в чемпионате России

Волейболистка московского “Динамо” и сборной России Евгения Старцева рассказала, кого из игроков чемпионата России она считает лучшим.

«Среди лидирующих команд я бы отметила Наталию Перейра, Эбрар Каракурт, Мину Попович, Элен Пьетрини. Выделить кого-то одного – нереально! Это игроки высокого уровня, и сказать, что кто-то из них лучше – невозможно. Свой уровень они доказывали победами за сборные: успехи на чемпионатах мира и Европы.

Столько игроков было рядом за карьеру. От Кати Гамовой, Наташи Гончаровой до легионеров и средних игроков — они все разные. Конечно, одно нахождение на площадке с лучшими — уже круто. Будучи молодой — когда я пришла в команду и увидела Гамову – это было вау! Я приехала в 2008 году и помимо Кати там была ещё Люба Соколова, Елена Година, Марина Бабешина. Со мной рядом всегда были прекрасные люди», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.