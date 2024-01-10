Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующая сборной России Старцева – об Олимпиаде 2028 года: нет ничего невозможного

Связующая сборной России Старцева – об Олимпиаде 2028 года: нет ничего невозможного
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы и мира, волейболистка московского «Динамо» Евгения Старцева рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

«Нет определённой цифры: буду ли я играть до 40 или 45 лет. Самое главное, чтобы было здоровье. Пока у меня есть силы, мотивация и здоровье, я играю. Как только я почувствую, что не могу и не хочу — или вмешаются иные обстоятельства — тогда задумаюсь. Сейчас физически я себя хорошо чувствую: могу работать, полностью отдаваться команде. Желание побеждать не исчезло никуда.

2026-й? Мы очень далеко заглядываем (смеётся)! Нет ничего невозможного. Я не думаю об этом, не буду врать. Хочу смотреть на ближайшее будущее и думать об этом. Цель на ближайшие полгода – подготовиться и выиграть чемпионат России в футболке «Динамо», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Материалы по теме
«Деньги не загладят того, что мы не едем на ОИ». Интервью с лидером волейбольной сборной
Эксклюзив
«Деньги не загладят того, что мы не едем на ОИ». Интервью с лидером волейбольной сборной
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android