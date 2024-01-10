Связующая сборной России Старцева – об Олимпиаде 2028 года: нет ничего невозможного

Чемпионка Европы и мира, волейболистка московского «Динамо» Евгения Старцева рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

«Нет определённой цифры: буду ли я играть до 40 или 45 лет. Самое главное, чтобы было здоровье. Пока у меня есть силы, мотивация и здоровье, я играю. Как только я почувствую, что не могу и не хочу — или вмешаются иные обстоятельства — тогда задумаюсь. Сейчас физически я себя хорошо чувствую: могу работать, полностью отдаваться команде. Желание побеждать не исчезло никуда.

2026-й? Мы очень далеко заглядываем (смеётся)! Нет ничего невозможного. Я не думаю об этом, не буду врать. Хочу смотреть на ближайшее будущее и думать об этом. Цель на ближайшие полгода – подготовиться и выиграть чемпионат России в футболке «Динамо», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.