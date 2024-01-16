«Белогорье» одолело «Нефтяник» в матче чемпионата России по волейболу

Завершились два матча 17-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в домашнем матче одолело оренбуржский «Нефтянику». Встреча проходила в Туле и закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 31:29). В другом матче дня волейболисты «Газпром-Югры» из Сургута на выезде победили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч завершился со счётом 3:1 (17:25, 25:23, 25:23, 25:21).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 17-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:14, 31:29)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (25:17, 23:25, 23:25, 21:25).

«Белогорье» одержало десятую победу в чемпионате. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нефтяник» с тремя победами расположился на 14-й строчке.