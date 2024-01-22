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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 18-го тура

Сегодня, 22 января, завершился 18-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 18-й тур. Мужчины. Результаты:

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17).

«Енисей» (Красноярск) — АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:23, 25:14, 25:20).

«Белогорье» (Белгород) – «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (21:25, 25:17, 25:13, 25:21).

«Динамо» (Москва) – «Шахтёр» (Солигорск) — 3:0 (26:24, 25:22, 25:19).

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 29:27).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:23).

«Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).