Лига чемпионов по волейболу среди мужчин: расписание матчей 1/8 финала

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30 января стартует 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 среди мужчин. В нём сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах на предыдущем этапе («Гуагуас», «Прага», «Тур», «Закса», «Халкбанк»), а также один лучший клуб, занявший третье место («Берлин»).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 финала.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

1/8 финала

30 января, вторник

20:30 мск. «Гуагуас» (Испания) – «Прага» (Чехия)

31 января, среда

21:30 мск. «Берлин» (Германия) – «Тур» (Франция)

22:30 мск. «Закса» (Польша) – «Халкбанк» (Турция)

7 февраля, среда

18:00 мск. «Халкбанк» (Турция) – «Закса» (Польша)

21:30 мск. «Прага» (Чехия) – «Гуагуас» (Испания)

8 февраля, четверг

22:00 мск. «Тур» (Франция) – «Берлин» (Германия)

Напомним, пять команд напрямую отобрались в 1/4 финала, заняв лидирующие позиции в своих группах: «Зираат Банкаси» (Турция), «Трентино» (Италия), «Пьяченца» (Италия), «Ястшембский Венгель» (Польша), «Лубе Чивитаново» (Италия).