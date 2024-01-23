Лига чемпионов по волейболу среди мужчин: расписание матчей 1/8 финала

30 января стартует 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 среди мужчин. В нём сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах на предыдущем этапе («Гуагуас», «Прага», «Тур», «Закса», «Халкбанк»), а также один лучший клуб, занявший третье место («Берлин»).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 финала.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
1/8 финала
30 января, вторник
20:30 мск. «Гуагуас» (Испания) – «Прага» (Чехия)
31 января, среда
21:30 мск. «Берлин» (Германия) – «Тур» (Франция)
22:30 мск. «Закса» (Польша) – «Халкбанк» (Турция)
7 февраля, среда
18:00 мск. «Халкбанк» (Турция) – «Закса» (Польша)
21:30 мск. «Прага» (Чехия) – «Гуагуас» (Испания)
8 февраля, четверг
22:00 мск. «Тур» (Франция) – «Берлин» (Германия)
Напомним, пять команд напрямую отобрались в 1/4 финала, заняв лидирующие позиции в своих группах: «Зираат Банкаси» (Турция), «Трентино» (Италия), «Пьяченца» (Италия), «Ястшембский Венгель» (Польша), «Лубе Чивитаново» (Италия).