Алексей Самойленко набрал 14 очков в дебютном матче за греческий ПАОК

Российский волейболист, блокирующий греческого ПАОКа Алексей Самойленко удачно дебютировал в чемпионате Греции. 38-летний волейболист помог команде обыграть прямого конкурента – «Милон». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:21).

Самойленко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Алексей реализовал 8 из 12 атак (67%, 1 ошибка) и поставил шесть блоков. У него лучший в матче показатель полезности (+13). Он стал вторым бомбардиром команды после французского доигровщика Акселя Трухчева. Отметим, что ПАОК существенно превзошёл соперника по очкам на блоке (12–4).

Самойленко за свою волейбольную карьеру сменил шесть клубов, в каждом из которых играл от одного до пяти лет. Сотрудничество с «Нефтяником», которое началось на старте сезона-2023/2024, стало для Самойленко самым кратковременным.