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Россиянин Самойленко выиграл Суперкубок Греции в составе команды ПАОК

Россиянин Самойленко выиграл Суперкубок Греции в составе команды ПАОК
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Греческий волейбольный клуб ПАОК, в составе которого с начала этого года играет 38-летний россиянин Алексей Самойленко, впервые в своей истории завоевал национальный Суперкубок.

В финале ПАОК встретился с «Олимпиакосом». Матч длился 126 минут и завершился со счётом 3:2 (27:25, 21:25, 25:20, 18:25, 15:12) в пользу команды Самойленко. В заключительной игре Суперкубка россиянин набрал 11 очков, реализовав пять атак и поставив шесть блоков.

Напомним, Алексей начал текущий сезон в составе оренбургского «Нефтяника». В январе 2024 года стало известно, что он продолжит карьеру в греческом ПАОК. Россиянин успел провести два матча в составе команды в рамках греческого Суперкубка. В дебютной встрече Самойленко набрал 14 очков.

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