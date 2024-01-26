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Довгань — о планах «Динамо-ЛО»: кровь из носу надо побеждать

Довгань — о планах «Динамо-ЛО»: кровь из носу надо побеждать
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Блокирующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Артём Довгань после поражения в матче с казанским «Зенитом» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги оценил состояние команды и рассказал о планах на ближайшую игру.

«Все были заряжены на игру, все настраивались, готовились, раскованно играли, потому что нам эта игра нужна была больше для сыгранности. Мы вот эти два тура с Сургутом и Оренбургом просели в психологическом плане. В этой игре надо было раскованными быть, потому что через два дня уже с Нижневартовском играем, кровь из носу надо побеждать там. Получилось выполнить задачу, все задорно, весело играли», – приводит слова Довганя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в перенесённом матче «Динамо-ЛО» на домашней площадке уступило казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 15:25). 28 января ленинградская команда встретится с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор».

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