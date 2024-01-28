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Тренер «Динамо» назвал игрока, показавшего «выдающуюся игру» в матче с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» назвал игрока, показавшего «выдающуюся игру» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский после поражения в гостевом матче с новосибирским «Локомотивом» в рамках 19-го тура мужской Суперлиги отметил качество игры Цветана Соколова и оценил работу своей команды.

«Выдающуюся игру, особенно в первых двух партиях, показал Цветан Соколов. Это необходимо отметить.

Сложно играть с такой сбалансированной командой, как «Локомотив». Сегодня много опирались именно на диагональ. В целом за игру не стыдно, парни – молодцы. Всегда было напряжение, по ходу всех партий, а в концовке тай-брейка была доигровка, которая могла бы подравнять шансы на успех.

Не хватало глубины состава, так случилось. Я оцениваю эту игру очень хорошо», – передаёт слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, москвичи взяли первые два сета, но по итогам матча уступили новосибирскому «Локомотиву».

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