Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 19-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 19-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 28 января.

В символическую команду вошли доигровщики Кирилл Урсов («Енисей») и Милад Эбадипур («Урал»), блокирующие Артём Вольвич («Зенит-Казань») и Ильяс Куркаев («Локомотив»), диагональный Раджаб Шахбанмирзаев («Газпром-Югра»), связующий Константин Осипов («Енисей»), либеро Илья Фёдоров («Зенит-Казань»). MVP тура признан Роман Поталюк из «Урала». Тренером символической команды назначен Пламен Константинов, возглавляющий московский «Локомотив».

После 19 туров мужской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболисты клуба «Зенит-Казань».