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Вербов — о победе над «Зенитом-СПб»: мы играли прекрасно

Вербов — о победе над «Зенитом-СПб»: мы играли прекрасно
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов оценил игру своей команды после победы в матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 19-го тура мужской Суперлиги.

«На самом деле мы играли прекрасно. Был буквально один небольшой промежуток, когда мы дали поверить в себя соперникам. Всё хорошо складывалось, и мы посчитали, что на этом можем доехать. Но Питер сделал ключевую замену – перевёл Бабкевича в диагональ. Как по мне, это его позиция, на ней он чувствует себя гораздо увереннее», — сказал Вербов после матча.

После 19 туров мужской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболисты клуба «Зенит-Казань». Подопечные Вербова набрали 48 очков в 19 матчах. У команды всего два поражения в сезоне.

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