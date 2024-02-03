Тренер «Динамо-ЛО» Василенко — о поражении в матче с «НОВОЙ»: их было тяжело останавливать

Старший тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Ярослав Василенко после поражения в гостевом матче с самарской «НОВОЙ» в рамках 20-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Мы ждали здесь тяжёлой игры. Мы понимали, что первая партия – это не показатель. Мы стали больше ошибаться, вернули соперника в игру. Потом их было уже тяжело останавливать. Проиграли три партии в концовках. Мы пытались поменять ход игры заменами и были близки к пятой партии. Там бы посмотрели кто кого, но, к сожалению, смазали концовку четвёртой партии», – передаёт слова Василенко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между «НОВОЙ» и «Динамо-ЛО» завершился со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 26:24) в пользу команды из Самарской области.