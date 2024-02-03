«Белогорье» представило новую форму для «Классики волейбола»

В этом сезоне исполняется 20 лет волейбольному противостоянию самых титулованных клубов в России – «Белогорья» и «Зенита-Казань». Матчи между этики командами проходят в захватывающей борьбе, что ценят многие любители спорта, а не только поклонники этих команд.

Уже стало традицией изготовление специальных комплектов формы к новым матчам. Легендарные команды представили ретроформу. «Белогорье» сыграет в комплекте, отсылающем к форме, в которой побеждало в главном европейском кубке и клубном чемпионате мира.

Очередная «Классика отечественного волейбола» пройдёт в субботу, 3 февраля, в 17:30 в Казани. «Зенит-Казань» и «Белогорье» проведут свой 67-й матч в чемпионате России.

После 19 туров «Белогорье» набрало 39 очков и занимает пятое место, «Зенит-Казань» имеет 48 очков и вместе с новосибирским «Локомотивом» является лидером чемпионата России.