«Белогорье» сенсационно одолело «Зенит-Казань» в матче чемпионата России по волейболу

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в выездной встрече сенсационно одолело «Зенит-Казань». Матч проходил в Казани и закончился со счётом 3:0 (33:31, 25:23, 25:19) в пользу подопечных Александра Волкова.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 20-й тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (31:33, 23:25, 19:25).

После победы в матче 20-го тура «Белогорье» набрало 42 очка и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит-Казань» имеет 48 очков и вместе с новосибирским «Локомотивом» является лидером чемпионата России. Отметим, что это вторая победа «Белогорья» над «Зенитом» в рамках предварительного этапа чемпионата России. В матче первого круга, который проходил в Туле, белгородская команда одержала победу со счётом 3:1.