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«Я получал удовольствие, смотря на них». Вербов — об игре «Белогорья» в матче с «Зенитом»

«Я получал удовольствие, смотря на них». Вербов — об игре «Белогорья» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России по волейболу, в котором его подопечные уступили «Белогорью» со счётом 0:3 (31:33, 23:25, 19:25).

«Вы же видели сегодня качество игры Белгорода? Только снимаю шляпу, они молодцы, по всем статьям были сильнее, чем мы. Они выдержали весь приём, чисто нам не дали набирать очки. Мы допустили больше ошибок, чем должны, но глобально они нас заставляли ошибаться. Мы не могли забрать свои брейки и свои шансы, начали рисковать, но сегодня ничего не получилось. Они классно играли, я получал удовольствие, смотря на них. В какой-то момент я сказал ребятам, что мы смотрим за ними, а не за игрой. Белгород уже не первый раз становится для нас неудобной командой. Они играют с нами отлично, свободно, раскованно», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенит-Казань».

После победы в матче 20-го тура «Белогорье» набрало 42 очка и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит-Казань» имеет 48 очков и вместе с новосибирским «Локомотивом» является лидером чемпионата России.

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