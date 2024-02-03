Павел Тетюхин — о победе над «Зенитом-Казань»: вышло вроде бы хорошо

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» (Белгород) российский волейболист Павел Тетюхин прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России по волейболу, в котором его команда обыграла «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (33:31, 25:23, 25:19).

«Мы не думали о каком-то бэкграунде противостояния, о какой-то статистике. Готовились к этой игре, к этим игрокам. Главным катализатором для нас была атмосфера на арене. Вышло вроде бы хорошо», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

После победы в матче 20-го тура «Белогорье» набрало 42 очка и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит-Казань» имеет 48 очков и вместе с новосибирским «Локомотивом» является лидером чемпионата России.