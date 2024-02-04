«Характер, который мы не проявили». Константинов – об игре «Локомотива» с «Шахтёром»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения в гостевом матче с солигорским «Шахтёром» в рамках 20-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Заслуженная победа «Шахтёра» с учётом того, что показали две команды на площадке. Безусловно, соперник бился и играл с большим настроем. Мы, как начали игру более ли менее, так её и закончили. Провалены почти все фундаментальные элементы. В первую очередь, это наша атака и подача. Почти ничего не добили, огромное количество ошибок. Плюс, в идеальных ситуациях не забить ничего на одиночном блоке… Логично проигрываешь игру. Если в таких простых ситуациях не держишь свой съём, то в сложных – провалили полностью игру на разорванный блок. То, что добивали – это был центр, а наши края сыграли слабо в атаке.

Это всё характер, который мы в очередной раз не проявили. Тут игра была больше на характер: дотерпеть, поймать игру – были ведь для этого идеальные ситуации, включая концовку», – передаёт слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Шахтёром» завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 28:26) в пользу хозяев площадки.