Денис Бирюков — самый результативный игрок 20-го тура Суперлиги

Завершился 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Лучший показатель по набранным очкам принадлежит доигровщику «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денису Бирюкову. Его результат — 27 очков.

Наибольшее число эйсов в туре — четыре — принадлежит Миладу Эбадипуру из «Урала» (Уфа). Максимальное число подач навылет, сделанных одной командой, составило 12. Рекорд тура принадлежит команде «Газпром-Югра» (Сургут).

Самым надёжным блокирующим стал Алексей Лобызенко из кемеровского «Кузбасса», на его счету семь заблокированных мячей. Больше всего блоков, сделанных командой, у «Динамо-ЛО» — 15. Наиболее точными в нападении оказались волейболисты петербургского «Зенита», процент успешности их атак составил 55%.