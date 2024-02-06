Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Денис Бирюков — самый результативный игрок 20-го тура Суперлиги

Денис Бирюков — самый результативный игрок 20-го тура Суперлиги
Комментарии

Завершился 20-й тур мужской волейбольной Суперлиги. Лучший показатель по набранным очкам принадлежит доигровщику «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денису Бирюкову. Его результат — 27 очков.

Наибольшее число эйсов в туре — четыре — принадлежит Миладу Эбадипуру из «Урала» (Уфа). Максимальное число подач навылет, сделанных одной командой, составило 12. Рекорд тура принадлежит команде «Газпром-Югра» (Сургут).

Самым надёжным блокирующим стал Алексей Лобызенко из кемеровского «Кузбасса», на его счету семь заблокированных мячей. Больше всего блоков, сделанных командой, у «Динамо-ЛО» — 15. Наиболее точными в нападении оказались волейболисты петербургского «Зенита», процент успешности их атак составил 55%.

Материалы по теме
Стала известна символическая сборная 20-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android