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«Мы продолжаем искать свою игру». Брянский – о поражении «Динамо» в матче с «Белогорьем»

«Мы продолжаем искать свою игру». Брянский – о поражении «Динамо» в матче с «Белогорьем»
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский после поражения в гостевом матче с «Белогорьем» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды и дебют доигровщика Никиты Зудина.

«Мы продолжаем искать свою игру, появились новые сочетания. Действовали лучше, чем в предыдущем матче, но этого оказалось недостаточно, чтобы победить. «Белогорье» сыграло в свою игру, с ними было интересно. Дебют Никиты Зудина оцениваю неплохо, однако повторюсь – этого недостаточно, чтобы побеждать команде», – передаёт слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» на домашней площадке одержало победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13) и продлило беспроигрышную серию до шести матчей. В свою очередь «Динамо» проиграло третью встречу подряд.

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