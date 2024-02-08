Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин: очень-очень горжусь всеми ребятами

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин после победы в матче с московским «Динамо» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги отметил характер и сплочённость своей команды, а также сравнил подачу динамовцев и казанского «Зенита».

«По эмоциональному накалу, по содержанию эта игра оказалась не хуже, чем в Казани. «Динамо» – такая же топовая команда, где собрались игроки и тренер сборной, хорошая установка, тактика. Много получалось у них, хорошо подавали. Возможно, даже Казань не так хорошо подавала дома, как «Динамо» сегодня.

Но я очень рад за характер нашей команды, потому что после тяжёлой третьей партии, когда ты догоняешь, и вроде как партия у тебя в кармане, а ты проигрываешь, начинается упадок сил. Я очень-очень горжусь всеми ребятами в команде, что нашли силы. Понимаю, что сейчас тяжёлое расписание игр – каждые три дня, и каждый в себе нашёл силы, прибавил. Серега Червяков выскочил с полуполоманным пальцем и дал энергии, игры, было приятно находиться на корте. Когда команда сплочённая и бьётся за каждый мяч, одно удовольствие играть», – передаёт слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» на домашней площадке одержало победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13) и продлило беспроигрышную серию до шести матчей. В свою очередь «Динамо» проиграло третью встречу подряд.