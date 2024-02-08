Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 21-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 21-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 7 февраля.

В символическую команду вошли доигровщики Максим Бочаров («Енисей») и Омар Курбанов («Локомотив»), блокирующие Константин Панасенко (АСК) и Алексей Лобызенко («Кузбасс»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Константин Абаев («Локомотив»), либеро Роман Мартынюк («Локомотив»). MVP тура признан Владислав Бабкевич из «Зенита-СПб». Тренером символической команды назначен Александр Волков, возглавляющий московский «Белогорье».

После 21 туров мужской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболисты клуба «Зенит-Казань».