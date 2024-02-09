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Стали известны все пары 1/4 финала мужской и женской Лиги чемпионов по волейболу

Сегодня, 8 февраля, в мужской и женской Лиге чемпионов сезона-2023/2024 определились все четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой турниров.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала

«Трентино» (Италия) — «Берлин» (Германия)

«Лубе Чивитанова» (Италия) — «Халкбанк» (Турция)

«Ястшембский Венгель» (Польша) — «Пьяченца» (Италия)

«Зираат Банкаси» (Турция) — «Гуагуас» (Испания)

Напомним, пять команд напрямую отобрались в 1/4 финала, заняв лидирующие позиции в своих группах. Это «Зираат Банкаси» (Турция), «Трентино» (Италия), «Пьяченца» (Италия), «Ястшембский Венгель» (Польша) и «Лубе Чивитаново» (Италия).

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала

«Вакифбанк» (Турция) — «Конельяно» (Италия)

«Экзачибаши» (Турция) — «Скандиччи» (Италия)

«Милан» (Италия) — «ЛКС Лодзь» (Польша)

«Штутгарт» (Германия) — «Фенербахче» (Турция)