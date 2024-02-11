Главный тренер «Локомотива» Арсов: попросил девочек вернуть то, что у нас забрали

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов после победы в домашнем матче с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга в рамках 20-го тура женской Суперлиги рассказал, о чём попросил спортсменок перед встречей с соперником.

«Мы сегодня взяли реванш за поражение в первом круге у очень серьёзной команды, которая идёт на втором месте в таблице. В раздевалке перед игрой я попросил девочек, чтобы они вернули то, что у нас забрали в предыдущем матче с «Ленинградкой».

Игроки молодцы – выдержали, несмотря на все сложности, которые у нас были. Игра получилась очень тяжёлой психологически. Могли бы победить и в трёх партиях, если бы выиграли простые мячи. Но хорошо, что после неудачи в том сете, смогли сделать всё правильно», – передаёт слова Арсова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ленинградкой» завершился со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17) в пользу калининградской команды.