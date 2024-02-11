Вербов — о победе над «Факелом»: сегодня мы играли лучше соперника

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России по волейболу, в котором его подопечные обыграли «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).

«Перед игрой мы проводили собрание с командой и рассматривали все мячи, которые проиграли за последние пять матчей. Мы увидели то, о чём я и говорил. Коротким выключением из игры мы позволяем сопернику возвращаться в неё. Это главное, над чем нам надо работать. У нас остался один месяц до плей-офф. Через месяц мы уже не сможем себе такое позволить. Буквы „Зенит“ на майке ещё не означают победы. Нужно хорошо играть в волейбол и играть лучше каждый розыгрыш, в каждой партии. Сегодня мы были лучше, играли лучше, но недостаточно для нашего уровня», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».

После победы в матче 22-го тура «Зенит-Казань» набрал 54 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Факел» имеет в своём активе 30 очков и занимает 10-е место в регулярном чемпионате.