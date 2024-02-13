Денис Антонов, набравший 31 очко, — самый результативный игрок 22-го тура Суперлиги

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Подведены итоги 22-го тура мужской волейбольной Суперлиги, завершившегося 11 февраля 2024 года. Лучший показатель по набранным очкам принадлежит доигровщику нижегородского АСК Денису Антонову — 31 очко. В командной статистике лучший процент точных атак — 59% — у игроков московского «Динамо».

Наибольшее количество эйсов в туре оформил Дмитрий Курбатов из клуба «Газпром-Югра» (Сургут). На счету игрока шесть подач навылет, что стало весомым вкладом в общий успех команды. Лучший показатель по эйсам в туре принадлежит «Газпрому-Югре» — 11.

Лучшим блокирующим по итогам 22-го тура стал игрок «Новы» (Новокуйбышевск) Сергей Рохин. Он успешно заблокировал четыре удара соперников. Командный рекорд тура также принадлежит игрокам клуба из Самарской области — 17 блоков.

Напомним, после 22 туров в Суперлиге лидирует «Зенит-Казань». В активе команды 54 очка.