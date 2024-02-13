Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 11 февраля 2024 года.

В символическую команду вошли доигровщики Антон Семышев («Динамо») и Савелий Поздняков («Нова»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Дмитрий Курбатов («Газпром-Югра»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Павел Панков («Динамо») и либеро Александр Моисеев («Нефтяник»).

Самым ценным игроком 22-го тура признан Артём Масько («Шахтёр), тренером тура назван Виктор Бекша (»Шахтёр").

Напомним, после 22-х туров первое место в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 54 очка.