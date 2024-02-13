Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура
Комментарии

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 11 февраля 2024 года.

В символическую команду вошли доигровщики Антон Семышев («Динамо») и Савелий Поздняков («Нова»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Дмитрий Курбатов («Газпром-Югра»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Павел Панков («Динамо») и либеро Александр Моисеев («Нефтяник»).

Самым ценным игроком 22-го тура признан Артём Масько («Шахтёр), тренером тура назван Виктор Бекша (»Шахтёр").

Напомним, после 22-х туров первое место в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 54 очка.

Материалы по теме
Денис Антонов, набравший 31 очко, — самый результативный игрок 22-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android