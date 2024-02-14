Главный тренер «Урала» рассказал, что не получалось в игре с «Югрой-Самотлор»

Главный тренер команды «Урал» Игорь Шулепов подвёл итоги игры с нижневартовской командой «Югра-Самотлор».

«Непросто складывался весь матч, с середины и концовки отпускали, не было стабильной игры. Немного провалились диагональные, поэтому пришлось что-то предпринимать. В защите было не так много мячей, поднимали, не могли завершить. Могу ли я сказать, что у команды сейчас спад? Да, есть небольшой. У нас немножко вывалился Поталюк, без него тяжелее», — сказал тренер в послематчевом комментарии.

Напомним, для «Урала» это второе поражение в сезоне от нижневартовской команды. Впереди у уфимцев встречи с командами верхней части турнирной таблицы.

14 февраля завершается 23-й тур мужской Суперлиги. Следующий начнётся 17 февраля.