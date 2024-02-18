«Историческая победа». Тренер «Тулицы» Терехова – о матче с «Локомотивом»

Старший тренер волейбольного клуба «Тулица» Анастасия Терехова после победы в тай-брейке в матче с калининградским «Локомотивом» в рамках 21-го тура женской Суперлиги назвала результат игры историческим для команды.

«Можно сказать, что историческая победа. Мы безмерно рады, очень долго к этому шли, потому что в этом сезоне здесь нам удалось одержать победу над командами первой четвёрки. Когда выиграли третий сет, понимали, что вот шанс, нужно приложить максимум сил для победы. Тем более что после победы в третьей партии увидели небольшой ступор у соперника, и нужно было этим грамотно воспользоваться, что мы и сделали. И, конечно же, слова благодарности нашим болельщикам. Вы лучшие», – приводит слова Тереховой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Тулица» на домашней площадке одержала победу над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 27:25, 28:26, 15:11).