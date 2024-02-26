В ВФВ сообщили, что CAS готовится к заседаниям по делу об отмене ЧМ-2022 в России

Спортивный арбитражный суд (CAS) готовится к судебным заседаниям по иску Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в связи с переносом мужского чемпионата мира — 2022 из России в Польшу и Словению. ВФВ требует компенсировать затраты на организацию проведения соревнований.

«Идёт судебный процесс, CAS собирает более детальные документы. Пока не могу дать прогноз по тому, когда будет первое заседание», — приводит слова президента ВФВ Станислава Шевченко ТАСС.

1 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на проведение чемпионата мира в размере $ 80 млн. 10 мая 2023 года ВФВ подала иск в CAS.