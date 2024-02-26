Болгария стала одной из стран, где пройдёт ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужской чемпионат Европы по волейболу 2026 года пройдёт в Болгарии и Румынии, ещё две страны пока не определены.

«За последние девять лет мы приобрели большой опыт в организации крупных турниров, и именно поэтому у нас хватило смелости подать заявку снова. Мы ещё проведём переговоры с муниципалитетами и вместе определим, какой город наиболее подходит для проведения. Я рад, что Румыния также будет одной из принимающих сторон. В прошлом году так было с Северной Македонией. Всё это свидетельствует о хорошей работе Балканской ассоциации волейбола. Мы хотим, чтобы наш регион стал одним из сильнейших в нашем виде спорта!» — говорится в заявлении Федерации волейбола Болгарии.

В 2023 году турнир проводился в Болгарии и Северной Македонии. Чемпионом Европы стала сборная Польши, в финальном матче победившая итальянцев. Бронзовые медали завоевала команда Словении.

Победитель европейского первенства 2026 года получит путёвку на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе (США).