НОВА всухую обыграла «Газпром-Югру»

Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу, на площадке встретились НОВА из Новокуйбышевска и «Газпром-Югра» из Сургута. НОВА обыграла соперников в трёх партиях подряд и не оставила шансов на победу — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).

В 13 прошлых встречах команда из Сургута обыгрывала соперников только два раза, но несмотря на это обе команды стоят рядом в турнирной таблице. Сейчас НОВА занимает 11-е место, а «Газпром-Югра» на 12-й строчке.

Обе команды не проходят в четвертьфинал турнира, но смогут сыграть в квалификационном раунде, если до конца предварительного этапа не опустятся ниже 12-го места.

Напомним, сейчас возглавляет турнирную таблицу «Зенит-Казань», который за 25 игр набрал 63 очка.