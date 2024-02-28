НОВА всухую обыграла «Газпром-Югру»
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Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу, на площадке встретились НОВА из Новокуйбышевска и «Газпром-Югра» из Сургута. НОВА обыграла соперников в трёх партиях подряд и не оставила шансов на победу — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 26-й тур
28 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
НОВА: Поздняков, Антонов, Пиун, Бескровный, Рохин, Шпилёв, Съемщиков, Хохлов, Паламар, Папазов, Шалдыбин, Еремин, Пурин, Хайлов, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Драгунов, Досандж
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Ожиганов, Шевляков, Алексеев, Урманцев, Шахбанмирзаев, Скворцов, Кириллов, Обмочаев, Красиков, Родичев, Руднев, Ионов
В 13 прошлых встречах команда из Сургута обыгрывала соперников только два раза, но несмотря на это обе команды стоят рядом в турнирной таблице. Сейчас НОВА занимает 11-е место, а «Газпром-Югра» на 12-й строчке.
Обе команды не проходят в четвертьфинал турнира, но смогут сыграть в квалификационном раунде, если до конца предварительного этапа не опустятся ниже 12-го места.
Напомним, сейчас возглавляет турнирную таблицу «Зенит-Казань», который за 25 игр набрал 63 очка.
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