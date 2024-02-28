Возглавляющий таблицу «Зенит-Казань» продлил серию побед до пяти, обыграв «Енисей»

Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу на площадке встретились «Зенит-Казань» из Казани и красноярский «Енисей». Команда «Зенит» обыграла соперников в трёх партиях подряд — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

Красноярская команда в первой партии уступила всего на два очка и попыталась дать бой сопернику, однако в последующих двух партиях совершала ошибку за ошибкой и не смогла вывести счёт в победный для себя.

«Енисей» находится на шестом месте таблицы и уже закрепился в качестве претендента на участие в квалификационном турнире. Четвертьфинал пройдёт между первыми четырьмя командами. Красноярскую команду от этой части таблицы отделяют 15 очков

Напомним, за сезон 2023/2024 «Зенит» потерпел всего три поражения.