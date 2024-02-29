«Горечи после поражения стало меньше». Бровкина — о победе «Локомотива» над «Динамо» Кр

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Юлия Бровкина после победы над краснодарским «Динамо» в рамках 22-го тура женской Суперлиги рассказала о состоянии команды после поражения в матче с «Тулицей» и отметила, чем удивила либеро соперника в прошедшей встрече.

«Третий сет был немного сложный, потому что с Тулой был инцидент такой неприятный, была неуверенность, лишь бы снова не совершить ошибку, немножко волнение, как бы снова не расслабиться и не слить третий сет.

«Динамо» удивило, очень много либеро подняла и такие мячи, которые вроде бы мы уже забили, но сегодня они какие-то волшебные, всё равно перелетали на нашу сторону.

Всё равно после каждой игры ты физически истощён, эмоционально истощён и нужно какое-то восстановление. Но сейчас такой трип, мы его проживём и потом у нас будет время, чтобы восстановить силы.

После победы над Краснодаром всё равно немножко вернули уверенность себе, всё равно нащупали свою игру больше и горечи после поражения стало немного меньше», – рассказала Юлия Бровкина.

Напомним, в 21-м туре женской Суперлиги «Локомотив» уступил «Тулице» со счётом 2:3. В 22-м туре калининградские спортсменки одержали победу над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22). Следующая игра команды состоится в Красноярске. 2 марта «Локомотив» сыграет против «Енисея».