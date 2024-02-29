«С «Локомотивом» всегда было сложно играть». Доигровщица «Динамо» Воробьёва — о поражении

Доигровщица краснодарского «Динамо» Мария Воробьёва после поражения в матче с «Локомотивом» со счётом 0:3 (21:25, 17:25, 22:25) в рамках 22-го тура женской Суперлиги оценила игру команды в каждом из трёх сетов и вспомнила о своей карьере в калининградском клубе.

«Первая партия на самом деле была очень хорошая, и у нас всё получалось и в приёме, и в атаке по сравнению, конечно, с первой игрой, которая была в гостях. Во второй партии, мне кажется, немножечко сдали, и как-то не складывалась игра, всё посыпалось.

Считаю, что, наверное, Эбрар Каракурт заиграла. С ней где-то сложно, потому что это игрок мирового уровня и с ней интересно на самом деле. Да и в принципе с «Локомотивом» всегда было сложно играть. За «Локомотив» всегда хорошо было играть, тёплые воспоминания остаются (улыбается).

В третьей партии, считаю, мы тоже хорошо включились обратно после второй разгромной партии. Что-то получалось, но всё-таки я считаю, что у «Локомотива» очень хороший класс игроков», – рассказала Воробьёва.

Напомним, Мария Воробьёва играла за калининградский «Локомотив» в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.