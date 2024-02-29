Бабкевич: хочу выиграть чемпионаты России и Италии, получить звания MVP этих турниров

22-летний белорусский диагональный волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владислав Бабкевич в интервью для «БО Спорт» рассказал о просмотре в итальянский клуб «Равенна», о желании поиграть в итальянской лиге, а также о целях на карьеру.

«Мой тогдашний агент Виктор Иванов договорился о просмотре в «Равенне». Мне было 15 или 16 лет. Они остались очень довольны, были заинтересованы в моём приезде. Уже подготовили для меня школу, репетиторов, но в итоге всё сорвалось. Насколько помню, от них ушёл спонсор, появились какие-то финансовые проблемы.

Одна из моих целей попробовать себя в Италии. За каким-то конкретным клубом в Италии сейчас не слежу, но с интересом смотрю матчи топ-клубов между собой. У меня действующий двухлетний контракт, а после его завершения можно будет подумать, в каком направлении двигаться дальше.

Хочу стать игроком мирового уровня, выиграть чемпионаты России и Италии, получить звания MVP этих турниров. Конечно, очень хотелось бы когда-нибудь попасть на Олимпийские игры, но пока у нас вообще нет международных турниров», – приводит слова Бабкевича «БО-спорт».

Напомним, Владислав Бабкевич стал самым результативным игроком 21-го и 25-го туров мужской Суперлиги сезона-2023/2024. С 15 ноября 2023 года и до перехода в «Зенит» белорус не выходил на площадку из-за травмы и сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров сезона.