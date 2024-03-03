«Восемь блоков — это нереально круто!» Толок — о победе «Локомотива» в матче с «Енисеем»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок после победы в гостевом матче с красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) в рамках 23-го тура женской Суперлиги восхитилась игрой Юлии Бровкиной и оценила игру команды.

«Чувствовали, что у нас организм, тело подустали, конечно же, потому что дорога не из лёгких. Но деваться некуда, мы спортсмены, мы в таких условиях все играем, поэтому у нас, в принципе, было немножко времени на восстановление. Сейчас мы можем спокойно выдохнуть и ехать отдыхать.

Сегодня хочу отметить, что очень хорошо отыграла Юля Бровкина. Она сделала восемь блоков – это нереально круто! Когда я даже со стороны во время момента смотрела, это выглядело очень классно, очень профессионально.

Я считаю, что в этой игре мы справились с подачей, мы старались меньше ошибаться, больше держать, чтобы у нас была возможность поставить блок и защититься. И я считаю, что сегодня мы ещё справились в защите. Очень много таких мячей, как скидки, накаты, – мы их не поиграли и переманили, так скажем, на свою сторону», – рассказала Татьяна Толок.