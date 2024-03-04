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Эвилания Мартинес из «Атом-Курска» — самая результативная в 23-м туре женской Суперлиги

Эвилания Мартинес из «Атом-Курска» — самая результативная в 23-м туре женской Суперлиги
Эвилания Мартинес.
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала лучших по статистическим показателям в 23-м туре женской Суперлиги.

Самым результативным игроком тура стала Эвилания Мартинес («Атом-Курск», набравшая 25 очков в матче с нижегородской «Спартой» (2:3).

Ирина Капустина из московского «Динамо» в гостевой игре с «Минчанкой» (3:0) принесла команде четыре очка с подачи, что является лучшим показателем тура по эйсам.

Больше всех очков на блоке заработала Юлия Бровкина из калининградского «Локомотива», сделавшая восемь результативных блоков в выездном матче с красноярским «Енисеем» (3:0).

«Динамо» (Москва) показало наилучший процент завершения атак среди клубов. 49% атакующих действий московской команды закончились результативно. Лучшим на блоке оказалось «Динамо-Метар». Волейболистки челябинского клуба в гостевой встрече с «Тулицей» (3:2) сделали восемь удачных действий на блоке. «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс» сделали больше всех эйсов в туре — по шесть.

После 23 туров турнирную таблицу Суперлиги возглавляет московское «Динамо». В активе команды 61 очко. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» (Казань) с 54 очками. Тройку сильнейших замыкает «Ленинградка» (52).

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