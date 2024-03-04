Капитан «Белогорья» рассказал, как команде удалось одержать 12 побед подряд

Волейбольный клуб «Белогорье» в 27-м туре мужской Суперлиги одержал победу над нижегородским АСК и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей. Капитан команды Павел Тетюхин в послематчевом интервью рассказал, как им это удаётся.

«Секрета нет. Дружная команда. Ребята собрались. Мы были в середине сезона в такой яме, что после первого круга мы имели семь поражений. Сели, поговорили. Ребята сказали: давайте, надо собираться, надо играть. В принципе, просто не сдавались, работали очень много. Я думаю, это тоже плод работы, естественно, тренерского штаба и игроков.

Секрет успеха в том, что мы верим друг в друга, играем и получаем удовольствие на площадке. Но перед плей-офф, на самом деле, не так интересно, сколько побед подряд, потому что, я думаю, у всех команд уже идёт потихонечку подготовка к плей-офф. Это самый важный в играх этап. Поэтому мы об этом не думаем, сколько побед подряд. Хорошо, что продлевается серия. Надеемся, что она как можно дольше продлится. Будем всё до этого делать», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.