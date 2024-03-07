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Анна Лазарева признана игроком недели в американской лиге PVF

Анна Лазарева признана игроком недели в американской лиге PVF
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27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, представляющая команду «Атланта Вайб», признана игроком недели в лиге Pro Volleyball Federation (PVF). В матчах, состоявшихся на прошедшей неделе, российская волейболистка набрала 56 очков, 49 из которых в атаке.

О создании PVF лиги было объявлено 17 ноября 2022 года. Участие в чемпионате принимают семь команд. По окончании сезона чемпион заработает $ 1 млн. Отметим, что столько же получают победители Лиги наций — главного коммерческого турнира от FIVB.

Напомним, Лазарева выступала в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио, на чемпионатах Европы 2019 и 2021 года, в Лиге наций. Также она является бронзовым призёром Кубка мира — 2019. До перехода в команду из США россиянка играла в чемпионате Китая.

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