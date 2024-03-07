Волейболистка «Локомотива» Кадочкина может перейти в итальянскую «Новару»

Российская волейболистка Татьяна Кадочкина в следующем сезоне будет выступать за итальянскую «Новару», сообщает издание Corriere di Novara.

Напомним, впервые волейболистка сыграла в матче взрослого чемпионата страны в 15 лет и практически сразу закрепилась в основном составе казанского «Динамо». Из казанского «Динамо-Ак Барс» Кадочкина перешла в «Локомотив», в составе которого в 2020 году стала чемпионкой России.

Ранее появилась информация, что связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев также может продолжить карьеру в чемпионате Италии по волейболу. 24-летний спортсмен интересен нескольким клубам. На данный момент сообщается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Абаева станет «Верона».