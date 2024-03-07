Брянский: сейчас «Динамо» интересует подготовка к плей-офф, а не турнирные расклады

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал итоговый результат встречи с «Газпром-Югрой».

«Многое в этом матче мне понравилось. Возможно, со стороны игра казалась нервной, но на самом деле некоторые моменты обусловлены нагрузкой, под которой находятся ребята. Доволен тем, как команда уверенно и напористо закончила матч. Это не может не радовать. Перед пятой партией нужно было добавить уверенности на подаче. Мы совершили множество потерь до этого и, самое главное, не все придерживались плана. Мы сейчас не задумываемся над турнирными раскладами, нас больше интересует подготовка к плей-офф – это кульминация чемпионата, на которую и делается акцент», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, игра 28-го тура мужской Суперлиги завершилась победой «Динамо» в пяти сетах со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).