«Динамо-Метар» в четырёх сетах обыграло «Динамо-Краснодар» в матче женской Суперлиги

В субботу, 9 марта, состоялся матч 24-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Волейболистки «Динамо-Краснодар» на выезде уступили челябинскому «Динамо-Метар» со счётом 1:3. Первый сет остался за хозяйками площадки – 25:18. Вторая партия осталась за краснодарской командой 25:22. После этого челябинские волейболистки взяли два сета подряд — 25:23, 25:17, и закончили матч.

После 24 игр «Динамо-Метар» набрало 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. Их одноклубницы из Краснодара находятся на восьмой позиции с 32 очками.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 11-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Краснодар» — 3:1 (25:18, 22:25, 25:23, 25:17).