Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 28-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 28-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 9 марта.

В символическую команду вошли доигровщики Дмитрий Волков («Зенит-Казань») и Станислав Динейкин («Факел»), блокирующие Илья Власов («Динамо») и Александр Захватенков («АСК»), диагональный Корней Эннс («Факел»), связующий Роман Порошин («Белогорье»), либеро Сантьяго Данани («Факел»). MVP тура признан Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья». Тренером символической команды назначен Андрей Дранишников, возглавляющий «АСК» из Нижнего Новгорода.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.