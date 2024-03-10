Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 28-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 28-го тура
Комментарии

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 28-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 9 марта.

В символическую команду вошли доигровщики Дмитрий Волков («Зенит-Казань») и Станислав Динейкин («Факел»), блокирующие Илья Власов («Динамо») и Александр Захватенков («АСК»), диагональный Корней Эннс («Факел»), связующий Роман Порошин («Белогорье»), либеро Сантьяго Данани («Факел»). MVP тура признан Мохамед Аль Хачдади из «Белогорья». Тренером символической команды назначен Андрей Дранишников, возглавляющий «АСК» из Нижнего Новгорода.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.

Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 28-го тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android