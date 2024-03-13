Бекша: белорусский чемпионат по своему уровню даже близко не стоит к Суперлиге

Главный тренер команды «Шахтёр» Виктор Бекша заявил, что уровень российской PARI Суперлиги гораздо выше, чем уровень белорусского чемпионата, и «Шахтёр» рад играть именно здесь.

«Мы очень хотели играть в Суперлиге и могли бы зайти и в прошлом сезоне. Плюс у «Шахтёра» уже был опыт выступлений в российской лиге в 2012–2014 годах. Грустно, но нужно понимать, что белорусский чемпионат по своему уровню даже близко не стоит к Суперлиге. В прошлом сезоне мы могли пойти в российский чемпионат вместо «Строителя», но по определённым причинам отказались. Здорово, что всё в итоге сложилось так, как мы запланировали, и мы играем здесь. Для белорусского волейбола это ведь тоже глоток свежего воздуха», — приводит слова Бекши пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, Бекша также отмечал отличия солигорской команды от других команд Суперлиги.