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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 29-го тура

Сегодня, 13 марта, завершился предоследний, 29-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 29-й тур. Мужчины. Результаты

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — 1:3 (19:25, 16:25, 25:20, 13:25);

«Урал» (Екатеринбург) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (22:25, 25:18, 17:25, 24:26);

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 20:25, 15:7);

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит-СПб» — 0:3 (21:25, 28:30, 26:28);

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит-Казань» — 0:3 (13:25, 14:25, 22:25);

«Факел» (Новый Уренгой) — АСК ( Нижний Новгород) — 3:1 (24:26, 25:14, 25:17, 25:1425:17, 25:21);

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (12:25, 20:25, 15:25);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (26:28, 20:25, 23:25).

Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 29 туров подопечные Алексея Вербова набрали 75 очков. На втором месте — «Локомотив» с 68 очками, третьим идёт «Белогорье» — 65.

Игры заключительного, 30-го тура пройдут 16-17 марта.