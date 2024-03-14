Константинов: давление переходит к командам, которые выше в турнирной таблице

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после победы в матче с сургутским «Газпромом-Югра» в рамках 29-го тура мужской Суперлиги объяснил, почему команде удалось выиграть.

«Дали поиграть тем, кто играет чуть-чуть поменьше, вернули после долгого отсутствия Мелкозёрова. Как только дали «добро» врачи, хотел дать ему возможность почувствовать площадку, потому что слишком долго перед плей-офф не играл. Савину тоже – чтобы была игровая практика. Есть позитивное, есть и немного в минус: как выполняем установки, внимание, как читать ситуации. У меня есть много пожеланий, что можно сделать лучше. И, конечно, доигровка, которая была отвратительна сегодня, и по качеству, и по результативности.

Мы более спокойно сыграли мячи в концовках, без ошибок, дотерпели, не проигрывали напрямую – наверное, поэтому выиграли. Потому что в первой партии края у нас были катастрофические, абсолютно ничего не забили. Центральные у нас держали съём. Поздравляю Сургут с выходом в плей-офф, думаю, это была самая важная задача на сезон. Они её выполнили, так что, думаю, сейчас могут играть ещё более раскрепощённо, спокойно, чтобы показать свою лучшую игру. Давление теперь больше переходит к командам, которые выше в турнирной таблице. В таких играх, где выиграешь одну игру, а там уже «золотой» сет – может быть интересно», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Локомотив» в гостях одержал победу над «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Новосибирский клуб напрямую выходит в 1/4 финала, сургутская команда сыграет в 1/8 финала чемпионата России.