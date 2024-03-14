«Лёгкая или нелёгкая победа — не нам решать». Тренер «Зенита» — об игре с «Югрой-Самотлор»

Старший тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Вячеслав Кургузов после победы над «Югрой-Самотлор» в рамках 29-го тура мужской Суперлиги рассказал, что не ожидал такой игры от соперника.

«Мы придерживаемся своих целей – это игра независимо от соперника, наша собственная игра. Так получилось, что мы приехали сюда не то что не в полном составе, а в таком сочетании, имея возможность подготовиться к играм плей-офф. Я благодарен ребятам за то, что они, несмотря на то кто против них стоял и какую игру показывал, полностью сконцентрировано делали своё дело. Лёгкая или нелёгкая победа – не нам решать. Мы сделали всё, чтобы добиться её. Счёт такой получился.

Не ожидал, что у игры будет такой характер. Думал, что «Самотлор», видя, в каком составе мы приехали, постарается навязать борьбу, использовать свои шансы. В том, что не получилось, где-то наша заслуга, где-то проблемы «Самотлора», – приводит слова Кургузова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в гостевом матче «Зенит-Казань» одержал победу над «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:13, 25:14, 25:22). Казанский клуб напрямую выходит в четвертьфинал чемпионата России с первой позиции, а нижневартовский клуб сыграет плей-аут.