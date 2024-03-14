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Вильфредо Леон может продолжить карьеру в чемпионате Турции по волейболу

Вильфредо Леон может продолжить карьеру в чемпионате Турции по волейболу
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Доигровщик сборной Польши и итальянской «Перуджи» Вильфредо Леон может продолжить карьеру в чемпионате Турции по волейболу, сообщает польское издание «Przeglad Sportowy».

Одна из команд турецкого чемпионата готова предложить волейболисту контракт с зарплатой около $ 1 млн. Игрок доволен условиями предложения и в ближайшее время решит, где продолжит свою карьеру.

Напомним, что доигровщик перешёл в «Перуджу» в 2018 году после четырёх сезонов в казанском «Зените», с которым завоевал 16 трофеев, в том числе выиграл клубный чемпионат мира (2017) и четыре розыгрыша Лиги чемпионов (2015, 2016, 2017, 2018). Кубинец Леон в 2015 году получил польское гражданство, в 2017-м Международная федерация волейбола одобрила смену спортивного гражданства игрока.

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