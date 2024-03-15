«Экзачибаши» Воронковой уступил «Чонельяно» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Турецкий волейбольный клуб «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, уступил итальянскому «Имоко Чонельяно» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (26:28, 20:25, 25:14, 25:22, 18:16) в пользу итальянок.

Самым результативном игроком матча стала шведская диагональная Изабель Хаак, выступающая за «Имоко Чонельяно». Она набрала 37 очков. У лучшего бомбардира «Экзачибаши» сербки Тияны Бошкович 29 очков.

Ответная игра пройдёт в Турции 20 марта. Напомним, другой турецкий клуб, «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, в первом полуфинальном матче уступил итальянскому «Веро Воллей». Вторая встреча также состоится в Турции, 19 марта.